الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع وناسداك يقفز بأكثر من 1%

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي خاصة أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مما دفع كلا من ناسداك وإس آند بي 500 لمحو خسائرهما الأسبوعية.



وارتفع سهم أوراكل بعد انضمامها إلى مشروع مشترك لإدارة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، وذلك بعد بيع أعمال التطبيق الصيني الشهير في أمريكا.



من جانبه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز"، بأن "عوامل فنية" ربما أثرت سلباً على دقة بيانات التضخم لشهر نوفمبر تشرين الثاني، وأدت إلى خفض المؤشر الرئيسي عن مستواه الطبيعي.



وأضاف: "نتيجة لذلك، أعتقد أن البيانات كانت مشوّهة في بعض الفئات، مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، ربما بمقدار عُشر القيمة أو نحو ذلك".



وأكد على صعوبة التأكد من ذلك، لكنه أشار إلى أن بيانات ديسمبر بشأن التضخم سوف تكون أكثر دقة.



وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 183 نقطة) إلى 48135 نقطة، لكنه سجل خسائر هذا الأسبوع بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 48289 نقطة وأقل مستوى عند 47975 نقطة.



وصعد إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9% (ما يعادل 59 نقطة) إلى 6834 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1%، وسجل أعلى مستوى عند 6840 نقطة وأقل مستوى عند 6792 نقطة.



وقفز مؤشر ناسداك بنسبة 1.3% (ما يعادل 301 نقطة) إلى 23307 نقاط، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23308 نقاط وأقل مستوى عند 23106 نقاط.