الإيثريوم يقفز بأكثر من 7% مقلصاً خسائره الأسبوعية

تراجع الين الياباني بقوة أمام الدولار الأمريكي يوم الجمعة، مع هبوط العملة اليابانية على نطاق واسع عقب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان زوج الدولار/الين (USD/JPY) يتداول قرب 157.48، بارتفاع يقارب 1.20%، وهو أعلى مستوى له منذ 21 نوفمبر.

وخلال الجلسة الآسيوية في وقت سابق، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ نحو ثلاثة عقود. وقال البنك المركزي إن الاقتصاد الياباني يواصل التعافي بوتيرة معتدلة، مدعومًا بظروف سوق عمل مشدودة وأرباح قوية للشركات تسهم في دعم زيادات مستقرة في الأجور.

وأشار صناع السياسات أيضًا إلى أن التضخم الأساسي يواصل الارتفاع تدريجيًا، مدعومًا بقيام الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف العمالة إلى الأسعار، ما عزز الثقة بإمكانية الحفاظ على التضخم حول هدف الاستقرار السعري البالغ 2% على المدى المتوسط.

لكن بنك اليابان شدد في المقابل على أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية بشكل كبير، وأن الأوضاع المالية التيسيرية ستواصل دعم الاقتصاد. وأضاف البنك أنه سيستمر في تعديل سياسته بما يتماشى مع تطورات النشاط الاقتصادي والأسعار والأوضاع المالية، في إشارة إلى نهج حذر تجاه مزيد من التشديد.

وعقب رفع الفائدة، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات فوق 2.0%، مسجلًا أعلى مستوى منذ عام 1999. وأعادت العوائد المرتفعة إلى الواجهة المخاوف بشأن الدين العام الضخم لليابان، إذ قد تؤدي أسعار الفائدة الأعلى تدريجيًا إلى زيادة تكاليف خدمة الدين الحكومي.

وفي الأثناء، جدّدت السلطات اليابانية تأكيدها على متابعتها لتطورات أسواق العملات. وقال البنك المركزي إنه سيولي اهتمامًا وثيقًا لتحركات الأسواق المالية وسوق الصرف الأجنبي ضمن تقييمه المستمر للسياسة. ومن جهتها، قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الجمعة إن السلطات ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة في أسعار الصرف.

كما ساهم استقرار الدولار الأميركي في الضغط على الين، وإن كانت التوقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد تحدّ من المكاسب الإضافية للعملة الأميركية.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة تراجعًا في ثقة المستهلكين الأميركيين، إذ جرى خفض مؤشر توقعات المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيغان إلى 54.6 من 55.0، في حين تم تثبيت القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلكين العام عند 52.9. وعلى صعيد التضخم، ارتفعت توقعات التضخم الاستهلاكي لعام واحد إلى 4.2%، بينما ظلت توقعات الخمس سنوات دون تغيير عند 3.2%.

الدولار الأسترالي

استقر الدولار الأسترالي على نحو إيجابي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش عند مستوى 0.6615.

الدولار الكندي

تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7250.