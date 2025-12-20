القمح يرتفع لكنه يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو وسط وفرة الإمدادات العالمية

ارتفعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انتعاش شهية المخاطرة وعودة الطلب على البيتكوين وأخواتها.

يأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة بلومبرغ، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، بأن شركة Intercontinental Exchange Inc المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ICE)، ومالكة بورصة نيويورك، تجري محادثات للاستثمار في شركة المدفوعات المشفّرة MoonPay، في إطار جولة تمويل جديدة.

وبحسب التقرير، فإن شركة MoonPay، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، تقترب من استكمال عملية جمع التمويل، وتستهدف تقييمًا يبلغ نحو 5 مليارات دولار.

وتسلّط هذه المحادثات الضوء على تنامي اهتمام وول ستريت بالأصول الرقمية، في ظل مناخ سياسي أميركي أكثر ملاءمة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

من جانبه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز"، بأن "عوامل فنية" ربما أثرت سلباً على دقة بيانات التضخم لشهر نوفمبر تشرين الثاني، وأدت إلى خفض المؤشر الرئيسي عن مستواه الطبيعي.

وأضاف: "نتيجة لذلك، أعتقد أن البيانات كانت مشوّهة في بعض الفئات، مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، ربما بمقدار عُشر القيمة أو نحو ذلك".

وأكد على صعوبة التأكد من ذلك، لكنه أشار إلى أن بيانات ديسمبر بشأن التضخم سوف تكون أكثر دقة.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، قفز سعر الإيثريوم بحلول الساعة 21:04 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 7.1% إلى 2990.2 دولار، لكن العملة الرقمية سجلت خسائر هذا الأسبوع بنسبة 2.8%.