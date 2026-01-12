تراجعت مشاهدات محتوى العملات الرقمية على يوتيوب إلى أدنى مستوى لها منذ مطلع عام 2021

وقال مؤسس ITC Crypto، بنجامين كوين، في منشور يوم الأحد، إنه شارك متوسطًا متحركًا لمدة 30 يومًا لمشاهدات عدد من قنوات العملات الرقمية على يوتيوب، مبرزًا حجم التراجع. وأضاف: "إذًا، ليست المشكلة محصورة في منصة X أو في تغيير الخوارزميات"، في إشارة إلى الانخفاض المماثل في التفاعل عبر قنوات العملات الرقمية على منصة التدوين المصغر X.

وعلّق يوتيوبر العملات الرقمية توم كراون قائلًا إن التفاعل "انهار عبر جميع المنصات، وشهد تراجعًا محليًا واضحًا منذ أكتوبر فقط". وأضاف: "في الواقع، نحن في سوق هابطة من حيث الاهتمام الاجتماعي منذ 2021، ولم نقترب حتى من تلك الذروات".

وقال مستثمر بيتكوين المعروف باسم "Polaris XBT": "هذه حرفيًا مستويات اهتمام اجتماعي خاصة بالسوق الهابطة". ويعزز هذا الاتجاه أيضًا الفرضية القائلة إن المؤسسات هي التي تقود الأسواق في هذه الدورة، بينما تراجع دور المستثمرين الأفراد.

تراجع جمهور يوتيوب لمحتوى العملات الرقمية. المصدر: Benjamin Cowen

إرهاق المستثمرين الأفراد من مخططات الضخ والتفريغ

ردّد صانع المحتوى على يوتيوب خيسوس مارتينيز هذا الرأي، مشيرًا إلى أنه نمّى قناته منذ بداية 2022، وقال: "شهدت قممًا قوية، لكن لا شيء اقترب مما حققته بعض الفيديوهات التي نشرتها في ذروة 2021".

من جهته، قال صانع المحتوى على تيك توك "Cloud9 Markets" إن السبب قد يعود أيضًا إلى كثرة عمليات الاحتيال ومخططات الضخ والتفريغ لعملات بديلة "بونزي". وأضاف: "المستثمرون الأفراد سئموا من الخسائر".

وقال رئيس قسم وسائل التواصل الاجتماعي في Cointelegraph، مارك شون براون: "من المرجح أنهم تحوّلوا إلى المعادن الثمينة والاقتصاد الكلي. الناس يريدون عوائد، لا قصصًا عن إمكانية تحقيق عوائد مستقبلًا". وأضاف: "كان عام 2025 صعبًا؛ عائد بيتكوين بلغ -7%، بينما تفوقت معادن مثل البلاديوم والروديوم والكوبالت والفضة والذهب".

استقرار تدريجي في المزاج العام

مع ذلك، ليست كل المؤشرات سلبية. فقد قالت منصة تحليلات السلسلة Santiment يوم الجمعة إن المزاج العام تجاه بيتكوين (BTC) "يصبح أكثر إيجابية بشكل واضح، على الأقل بعد ظهور مؤشرات خفيفة على توقف النزيف". وأضافت أن مستوى 90 ألف دولار سيكون حاسمًا للحفاظ على تفاؤل المستثمرين الأفراد.

في المقابل، أشارت المنصة إلى أن المزاج العام تجاه إيثر (ETH) "يبدو متشتتًا ولا يُظهر اتجاهات ثابتة حتى الآن".