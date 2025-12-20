«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: إضافة الاستشارات الطبية الافتراضية للأمراض المزمنة والتغذية قريباً

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تنفيذ خطة مستقبلية لتعزيز دور وخدمات الاستشارات الطبية الافتراضية «الاستشارات عن بُعد»، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة تخصصات جديدة، مثل: الأمراض المزمنة، التغذية، والصحة النفسية الأولية، وزيادة عدد الأطباء الافتراضيين في المناطق ذات الطلب العالي.

وأعلنت المؤسسة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه يجري العمل على دمج الخدمة بشكل أوسع مع التطبيقات الذكية الحكومية، وتعزيز التكامل مع السّجلات الصحية الوطنية الرقمية.

وقالت الدكتورة كريمة الرئيسي، مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية بالمؤسسة: «منذ بداية توفير الاستشارات الافتراضية مطلع عام 2024 وحتى نهاية الربع الثالث، بلغ عدد المستفيدين منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية الربع الثالث، 37684».

وأضافت: «يتوزّع هذا العدد الإجمالي بواقع 18842 متعاملاً أو مستفيداً من الاستشارات الافتراضية في خدمات الرعاية الصحية الأولية، و13574 من الرعاية الافتراضية المتعلّقة بطب الأسرة الافتراضي، خدمة الإقلاع عن التدخين، واستشارات التغذية».

وأشارت إلى أن 3268 متعاملاً حصلوا على الرعاية العاجلة الافتراضية، فيما حصل 2000 متعامل على استشارات خاصة بفحص ما قبل الزواج الافتراضي، لافتة إلى أن الخدمة حققت زيادة قدرها 35% في الإقبال على الاستشارات الافتراضية، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بفضل التوسع في الوعي المجتمعي، وتسهيل آلية الحجز عبر التطبيق الذكي.

وذكرت أن عدد مقدّمي الخدمة يبلغ أكثر من 60 طبيباً من تخصصات مختلفة في طب الأسرة، الرعاية العاجلة، والاستشارة الجينية ضمن فحص ما قبل الزواج، ويخضعون جميعهم لتدريب على بروتوكولات الاستشارة الافتراضية وأمن المعلومات.

وأفادت بأن التخصّصات الطبية الحالية التي تتوافر لها الاستشارات الافتراضية، تضم طب الأسرة، الإقلاع عن التدخين والرعاية العاجلة والاستشارات الجينية والطبية لما قبل الزواج، وتُتاح العيادة الافتراضية لطب الأسرة من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً.

فيما تتاح الرعاية العاجلة الافتراضية على مدار الساعة (24/7) لتغطية الحالات الطارئة البسيطة، بينما الاستشارة الافتراضية لفحص ما قبل الزواج تكون خلال أيام العمل الرسمية من 8 صباحاً حتى 3 مساءً.

وأوضحت أن خدمة الاستشارات الطبية الافتراضية بدأت في إدارة الرعاية الصحية الأولية عام 2024 كجزء من خطة التحول الرقمي لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية؛ بهدف تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات الصحية دون الحاجة للحضور الشخصي.

وقد توسّعت الخدمة تدريجياً لتشمل الاستشارة الافتراضية لطب الأسرة، والرعاية العاجلة في 2024، وفحص ما قبل الزواج في 2025.

ولفتت إلى أن الاستشارات الافتراضية حققت نتائج متميزة حتى الآن، تمثلت في ارتفاع نسبة رضا المتعاملين إلى 95% وفق نتائج الاستبيانات، وتقليل عدد الزيارات الميدانية غير الضرورية بنسبة 40%، وتسهيل التواصل مع المراجعين عبر الاستشارة الافتراضية، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين مؤشرات سهولة الوصول وجودة الخدمات الصحية الرقمية.

وذكرت أن الاستشارة الافتراضية والرعاية العاجلة تدار بشكل مركزي ومنسق ضمن إدارة الرعاية الصحية الأولية، بينما الاستشارة الافتراضية لفحص ما قبل الزواج تشارك فيها فرق طبية مؤهلة موزعة على مراكز محددة في كل إمارة لضمان التغطية الجغرافية وتوحيد جودة الخدمة.

وأوضحت أنه يتم الحجز عبر تطبيق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويُحوَّل المريض للطبيب الافتراضي، حسب نوع الخدمة المطلوبة.

وعن نوعية المرضى والمراجعين المستفيدين، أجابت الرئيسي: «تستهدف الخدمة جميع فئات المتعاملين المسجّلين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتشمل المتعاملين الراغبين في استشارة طبية من دون الحاجة لزيارة المركز، وكذلك مرضى الأمراض البسيطة أو المتكررة التي لا تتطلب فحصاً ميدانياً، بالإضافة إلى المقبلين على الزواج لإجراء الفحوص الطبية والاستشارة الجينية إلكترونياً بعد ظهور نتائج الفحص».

التحويل إلكترونياً

أوضحت د. كريمة الرئيسي أنه في حال تبيّن للطبيب وجود حالة تحتاج لمتابعة، يتم تحويل المريض إلكترونياً إلى العيادة المختصّة في المركز الصحي المناسب، وتُسجَّل الملاحظة في النظام الطبي مع حجز موعد مباشر، وفي الحالات الطارئة، يتم توجيه المتعامل فوراً إلى قسم الطوارئ أو الرعاية العاجلة.

تدريب مستمر

أكدت د. كريمة الرئيسي فوائد وأهمية توفير الاستشارات الطبية الافتراضية، في تسهيل الوصول السريع إلى الخدمات الطبية، وتقليل الضغط على المراكز الصحية، وتحسين تجربة المتعامل من خلال الراحة والمرونة في المواعيد، ودعم التحول الرقمي ضمن رؤية المؤسسة وخطط الحكومة الذكية، بالإضافة إلى تعزيز الوقاية عبر المتابعة الدورية الافتراضية.

وأكدت أن العمل جارٍ للتعامل مع التحديات التي تواجه الخدمة، وأبرزها تفاوت مهارات المتعاملين في استخدام المنصات الرقمية، والحاجة إلى الترويج للخدمات للجمهور، بالإضافة إلى ضرورة تدريب مستمر للكوادر الطبية على مهارات التواصل الافتراضي.