بطولة إنكلترا: سيتي يعزز دفاعه بمارك غويهي

الرياص - اسماء السيد - لندن : عزّز مانشستر سيتي ثاني ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، خطّه الدفاعي المتأثّر بإصابات عدة، بضمّ مارك غويهي قائد كريستال بالاس الذي كان عقده يقترب من نهايته، وفق ما أُعلن الاثنين.

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، دفع سيتي ما يعادل 23 مليون يورو للتعاقد مع الدولي الإنكليزي البالغ 25 عاما.

وأوضح النادي في بيان أن غويهي وقّع عقدا لخمسة أعوام ونصف، أي حتى 2031.

ويحتل سيتي حاليا المركز الثاني في الدوري بفارق سبع نقاط عن أرسنال المتصدر، بينما يغيب عنه بداعي الإصابة المدافعون المحوريون الكرواتي يوشكو غفارديول وجون ستونز والبرتغالي روبن دياش.

ويُعدّ غويهي لاعبا موثوقا وذا خبرة ونادرا ما يتعرّض للإصابات، وقد خاض 26 مباراة دولية مع المنتخب الإنكليزي الذي يُعتبر أحد ركائزه الأساسية.

وقال البرتغالي هوغو فيانا، المسؤول عن التعاقدات في النادي "هو في الخامسة والعشرين فقط، لكنه أثبت بالفعل أنه قائد ومهني متميّز وشخص يسعى باستمرار للتطوّر".

وأضاف "إنه قوي، يملك خصائص دفاعية استثنائية، يقرأ اللعبة بذكاء ويُدخل الشغف والطاقة في كل مباراة يخوضها".

وتدرّج غويهي في الفئات العمرية لتشلسي، لكنه قضى الجزء الأكبر من مسيرته مع كريستال بالاس، حيث خاض 188 مباراة منذ انضمامه عام 2021.

وسيبقى في تاريخ النادي كأوّل قائد يرفع لقبا مع "النسور"، بعدما توّج بكأس إنكلترا في أيار/مايو الماضي إثر الفوز في النهائي على مانشستر سيتي في ويمبلي.

كما أحرز مع الفريق كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول في آب/أغسطس، وقاده للمشاركة في أوّل بطولة أوروبية في تاريخه، مسابقة كونفرنس ليغ.

وخسر النادي اللندني الجنوبي نجمَيه الفرنسي مايكل أوليسه (بايرن ميونيخ) وإيبيريتشي إيزي (أرسنال) في فترات الانتقالات السابقة، وتمكّن من الاحتفاظ بغويهي في اليوم الأخير من اسوق الانتقالات الصيفي رغم التوصّل لاتفاق مع ليفربول. لكنه رضخ في النهاية لبيعه هذا الشتاء لتجنّب رحيله مجانا مع نهاية عقده.

غير أنّ ظروف رحيله منتصف الموسم تسببت بتوتّرات بين إدارة النادي والمدرّب النمسوي أوليفر غلاسنر.