انت الان تتابع خبر رئيس القضاء ووزير الخارجية يشددان على الإسراع بـ"تنفيذ نتائج الانتخابات" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، استقبل اليوم الاثنين الموافق 17 / 11 / 2025، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين".



وأضاف المجلس انه "وجرى خلال اللقاء بحث أهمية الإسراع في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفقاً للدستور".

من جانبه أشاد وزير الخارجية بـ"دور القضاء في نجاح العملية الانتخابية"، بحسب البيان.