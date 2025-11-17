تفاصيل اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو

القاهرة - كتب محمد نسيم - أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا، اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، تبادلا خلاله وجهات النظر بشكل مفصل حول الوضع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وتابع البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر بشكل مفصل حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في قطاع غزة في سياق وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى، والوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والقضايا المتعلقة بتعزيز الاستقرار في سوريا.

المصدر : وكالات