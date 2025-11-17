تابع الان خبر وفاة فهد المولد نجم السعودية حقيقة أم إشاعة: شوف الموضوع ده حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تصدر اللاعب السعودي فهد المولد حديث مستخدمي مواقع التواصل ومحركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد انتشار شائعة وفاته، وهي الشائعة التي ربطها كثيرون بفترة الغيبوبة الطويلة التي مر بها اللاعب منذ أكثر من عام.

وخلال الساعات الماضية، تداول عدد من رواد السوشيال ميديا خبر رحيل النجم السعودي فهد المولد لاعب اتحاد جدة، الأمر الذي أثار قلق جماهيره ومحبيه داخل السعودية وخارجها.

وسارعت وسائل إعلام مختلفة، من بينها موقع “إيلاف” السعودي، إلى نفي الخبر المتداول عن وفاة فهد المولد، مؤكدة أن الشائعة لا تمت للحقيقة بصلة، وأن اللاعب ما زال على قيد الحياة.

وكان فهد المولد قد دخل في غيبوبة خلال سبتمبر 2024 بعد تعرضه لحادث سقوط من شرفة منزله في الدور الثاني بمدينة دبي، ما تسبب في إصابات خطيرة وكسور في الجمجمة وعدة مناطق أخرى من جسده.

ويُعد فهد المولد أحد أبرز نجوم كرة القدم السعودية عبر تاريخها، وقد بدأ رحلته الكروية داخل نادي الاتحاد، حيث تدرج في الفئات السنية قبل أن يصعد للفريق الأول في عام 2011.

وخاض فهد المولد مع نادي الاتحاد 244 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 76 هدفًا، وصنع 44 تمريرة حاسمة، ليترك بصمته كأحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي والكرة السعودية.

ويتلقى فهد المولد دعمًا معنويًا متواصلًا من أسرته وزملائه في نادي الشباب والمنتخب السعودي، إضافة إلى الجماهير التي لا تتوقف يوميًا عن إرسال رسائل الدعاء والتضامن معه عبر منصات التواصل الاجتماعي.