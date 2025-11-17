تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 17-11-2025

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، بالإضافة لوصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مفرطة مقارنة بحركة الزوج، ليوحي هذا السلوك لتكون دايفرجنس إيجابي بها.