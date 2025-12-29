اخبار الرياضه

بطولة إسبانيا: أراوخو يعود إلى تمارين برشلونة بعد غياب لأسابيع

الرياص - اسماء السيد - Sant Joan Despí (إسبانيا) : عاد الأوروغوياني رونالد أراوخو قلب دفاع إلى التمارين الإثنين، بعد غياب لأسابيع لاستراحة لأسباب تتعلق بالصحة النفسية، بحسب وسائل إعلام، مما يعزز خيارات الدفاع لدى متصدر لكرة القدم قبل ديربي كاتالونيا نهاية الأسبوع.

وشوهد الدولي الأوروغوياني إلى جانب زملائه والمدرب الألماني هانزي فليك خلال حصة تدريبية مفتوحة في ملعب يوهان كرويف التابع للنادي، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وكان فليك أوضح أن أراوخو غير متاح بسبب "مسألة خاصة"، وذلك بعد أيام من تعرض المدافع لانتقادات إثر البطاقة الحمراء التي تسببت في انهيار برشلونة وخسارته أمام تشلسي الإنكليزي 0 3 في .

وتأتي عودته قبل مواجهة إسبانيول السبت، في وقت يُتوقع أن يغيب قلب الدفاع الآخر، الدنماركي أندرياس كريستنسن، لأشهر عدة بسبب إصابة في الركبة.

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

