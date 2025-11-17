الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 17-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-17 02:43AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وقد جاء ارتفاع السعر الأخير عقب تماسك مستوى الدعم المحوري 3,060$، هذا الدعم الذي كان يمثل مستهدفاً محتملاً لنا بتقاريرنا السابقة، وهو ما ساعده على تحقيق تلك المكاسب الحذرة.

