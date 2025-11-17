بريطانيا تخطط لحظر التأشيرات على 3 دول

ابوظبي - سيف اليزيد - ستمنع وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود ثلاث دول من الحصول على تأشيرات دخول المملكة المتحدة إذا فشلت في استعادة المهاجرين غير الشرعيين، في الوقت الذي تخطط فيه لإصلاح قانون حقوق الإنسان في إطار إصلاح شامل لنظام اللجوء.

وستواجه ثلاث دول أفريقية، أنجولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حظر على التأشيرات، مما يمنع السياح وكبار الشخصيات ورجال الأعمال التابعين لها من السفر إلى بريطانيا إذا لم تتعاون بشكل أكبر في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.