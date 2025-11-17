الرئيس الكوري يصل إلى الإمارات في "زيارة دولة"

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل فخامة لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا اليوم إلى دولة الإمارات في "زيارة دولة".

ورافق الطائرة التي تقل فخامته لدى دخولها أجواء الدولة سرب من الطائرات العسكرية حيث استأذن قائد السرب فخامته بمرافقته إلى مطار الرئاسة في أبوظبي تحية وترحيبا بزيارته إلى الدولة.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة، معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، وعبد الله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، وعدد من المسؤولين.