ريبل (XRPUSD) يظهر إشارات ضعف واضحة – تحليل – 17-11-2025

تراجع سعر سهم أمريكان إيرلاينز AMERICAN AIRLINES GROUP, INC (AAL) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من هيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 12.16$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد