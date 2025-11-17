- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ريبل (XRPUSD) يظهر إشارات ضعف واضحة – تحليل – 17-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-17 12:19PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر سهم أمريكان إيرلاينز AMERICAN AIRLINES GROUP, INC (AAL) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من هيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.
لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 12.16$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.00$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد