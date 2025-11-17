لبنان - شهيد بقصف إسرائيلي على بلدة المنصوري

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد شخص، مساء الأحد،16 نوفمبر 2025 ، جراء قصف شنته مسيرة إسرائيلية استهدفت هدفا في بلدة المنصوري قضاء صور جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "مسيرة معادية إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري أدت إلى سقوط شهيد".

ولم توضح الوكالة طبيعة الهدف الذي جرى استهدافه، كما لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في 27 نوفمبر 2024، تواصل إسرائيل خرقه بوتيرة يومية لا سيما جنوبي لبنان.

وحاول ذلك الاتفاق وقف عدوان شنته إسرائيل على لبنان منذ أكتوبر 2023، ثم تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

المصدر : وكالات