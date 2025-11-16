شكرا لقرائتكم خبر اختتام أعمال مؤتمر الجمعية السعودية لطب العيون 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت في مدينة الرياض أعمال «مؤتمر الجمعية السعودية لطب العيون - المؤتمر الخليجي الأول لطب العيون 2025»، وذلك بمشاركة أكثر من 3000 طبيب وطبيبة ومختص في طب العيون من مختلف دول العالم، في إطار جهود الجمعية لتعزيز تبادل الخبرات والارتقاء بالممارسات الطبية المتقدمة في هذا المجال.

وشهد المؤتمر - الذي استمر 3 أيام - مناقشة عدد من الموضوعات العلمية المتخصصة في أحدث المستجدات المرتبطة بأمراض وجراحة القرنية ومقدمة العين، والجراحات الانكسارية لتصحيح النظر، إضافة إلى جراحات الماء الأبيض وزراعة العدسات، وتخصصات الشبكية والجسم الزجاجي، وطب عيون الأطفال والحول، والتهابات العيون، واستعرض المشاركون التطورات الحديثة في الرعاية الصحية للعين، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمرضى ورفع مستوى كفاءة الكوادر الطبية.

وتضمن المؤتمر تقديم مادة أكاديمية موجهة للمجتمع الطبي بمختلف تخصصاته، تهدف إلى اختصار الوقت والجهد على الممارسين الصحيين عبر توفير محتوى علمي مكثف وعالي الجودة، إلى جانب مناقشة أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في مجال طب وجراحة العيون.

يذكر أن المؤتمر يعقد سنويا بمشاركة دولية واسعة، واشتمل برنامج هذا العام على أكثر من 50 جلسة علمية، وما يزيد على 500 ورقة بحثية تغطي مختلف تخصصات طب العيون، إضافة إلى تنظيم نحو 30 دورة تدريبية تفاعلية ركزت على الجوانب الإكلينيكية والجراحية الدقيقة، بما يعزز تطوير قدرات الممارسين الصحيين، ويدعم مسيرة البحث العلمي في هذا التخصص الحيوي.