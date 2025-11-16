أسمنت الجوف السعودية توقع عقدا لتصدير الأسمنت والكلنكر إلى سوريا بقيمة 24.2 مليون ريال

وافقت الجمعية العامة لمساهمي تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، التي عقدت اجتماعها، يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، على تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 42.7% لإطفاء الخسائر المتراكمة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة من 400 مليون ريال إلى 229.22 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أن تخفيض رأس المال يهدف إلى هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء ‏الخسائر المتراكمة.

ونوهت الشركة إلى أنه سيكون قرر التخفيض نافذا على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية المقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد تأثير لتخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، فيما يتعلق برأس المال والاكتتاب في الأسهم، وأغراض الشركة.