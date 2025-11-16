انت الان تتابع خبر بغداد وواشنطن تبحثان نجاح العملية الانتخابية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحث الجانبان خلال اللقاء مسارَ العلاقاتِ الثنائيّة بين البلدين، ولا سيما في ضوء تعيين المبعوث الجديد للرئيس دونالد ترامب إلى العراق، والذي من المقرر أن يباشر مهامه خلال الفترة المقبلة، وفق البيان.

وأضاف البيان "كما تناول اللقاءُ العملية الانتخابية التي جرت في العراق والنجاح الذي حققته، حيث قدّم القائمُ بالأعمالِ الأمريكيّ تهانيه إلى السيّد الوزير بمناسبة اختتام العملية الانتخابية بأمان وانسيابية تامة".

وشهد اللقاء كذلك مناقشة الأوضاع الإقليميّة والتطوّرات المتصلة بها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحسب البيان.