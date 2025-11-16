شكرا لبحثكم عن خبر استعدادات مكثفة لعقد المؤتمر الوطني الأول للطاقة في عدن نهاية الشهر الجاري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تشهد العاصمة عدن حراكًا واسعًا وتحضيرات مكثفة استعدادًا لانعقاد المؤتمر الوطني الأول للطاقة - اليمن، المقرر إقامته خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر، تحت شعار "الطاقة المستدامة لتعافي اليمن"، برعاية دولة رئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، وإشراف وزارة الكهرباء، وبمشاركة المانحين.

وتجري في عدن سلسلة اجتماعات متواصلة لوضع اللمسات الأخيرة على أجندة المؤتمر، التي تتضمن ورش عمل نوعية يشارك فيها كبار مسؤولي الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والجامعات والخبراء والمبتكرون، وسط توقعات بإعلان حزم تمويل ومشاريع للطاقة المتجددة ضمن خطة الحكومة لإصلاح القطاع.

وتشمل الاستعدادات تجهيز قاعة المؤتمر، واعتماد برنامج اللوجستيات، ووضع إطار شامل لضمان مشاركة محلية ودولية واسعة، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل “لحظة مفصلية” في مسار إصلاح قطاع الكهرباء الذي يواجه تحديات هيكلية منذ سنوات.

وتؤكد مصادر مطلعة أن المؤتمر سيشهد نقاشات عميقة حول خريطة طريق وطنية تستهدف تحسين خدمات الكهرباء، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب وضع آليات تنفيذ واضحة للمشاريع المستقبلية.

وسيأتي المؤتمر في وقت تعاني فيه عدن وعموم اليمن من أزمة كهرباء خانقة، ما يمنح الحدث أهمية إضافية باعتباره خطوة أولى نحو الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، واستقطاب الدعم الدولي لإطلاق مشاريع تساهم في تخفيف المعاناة وتحسين خدمات الكهرباء خلال المرحلة القادمة.

وتتطلع الأوساط الرسمية والشعبية إلى ما سيقدمه المؤتمر من حلول عملية وقرارات قابلة للتنفيذ، وسط ترقب لما سيتم الإعلان عنه من مشاريع وبرامج دعم دولية قد تُحدث تحولًا نوعيًا في مستقبل الطاقة في اليمن.