تصفيات مونديال 2026: فرنسا تغلب أذربيجان بالاحتياطيين وعلامة كاملة لإنكلترا

الرياص - اسماء السيد - باكو : حقق المنتخب الفرنسي، الضامن تأهله سلفا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، فوزه الخامس في التصفيات الأوروبية بتغلبه بالاحتياطيين على مضيفه الأذربيجاني 3 1 الأحد، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وكان الـ"زرق" ضمنوا التأهل للمرة الثامنة تواليا، والسابعة عشرة في تاريخهم إلى المونديال الذي تستضيف الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك نسخته الثالثة والعشرين، بعد فوزهم على أوكرانيا 4 0 في "بارك دي برانس" الخميس.

وحلّت أوكرانيا ثانية في المجموعة بعد تغلبها على إيسلندا بهدفين نظيفين متفوقة عليها بثلاث نقاط.

وأجرى ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي 11 تغييرا على التشكيلة الأساسية، مانحا الحارس لوكا شوفالييه أول مشاركة دولية منذ استدعائه في تشرين الثاني/أكتوبر 2024.

وهذه المرة الأولى التي يدفع فيها المنتخب الفرنسي بتشكيلتين أساسيتين مختلفتين تماما من مباراة إلى أخرى، منذ مواجهتي جنوب إفريقيا في كأس العالم 2010 والنروج وديا في حزيران/يونيو وآب/أغسطس من العام عينه، وفقا لشبكة أوبتا الإحصائية.

وجلس معظم اللاعبين الذين حسموا التأهل إلى النهائيات في الجولة الماضية، على مقاعد الاحتياط، في حين غادر بعضهم إلى أنديتهم، على غرار كيليان مبابي وإدواردو كامافينغا إلى ريال مدريد الإسباني بسبب إصابتهما، كما مانو كونيه إلى روما الإيطالي لإيقافه بسبب تراكم الإنذارات.

وفاجأ أصحاب الأرض ضيوفهم بهدف السبق الذي سجله رينات داداشوف بتسديدة قريبة بعد عرضية من رحمن داشداميروف (4).

لكن "الزرق" ردوا بخمسة أهداف في الشوط الأول، بينها هدفان لم يُحتسبا بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

سجل جان فيليب ماتيتا التعادل برأسية إثر عرضية من مالو غوستو (17)، ثم أعطى ماغنيس أكليوش التقدّم للمنتخب الفرنسي بتسديدة قريبة إثر متابعته عرضية غوستو (30)، قبل أن يضيف شكرالدين محمدالييف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه (45).

وأنهى المنتخب الإنكليزي التصفيات بالعلامة الكاملة، بتحقيقه الفوز السادس تواليا ضمن المجموعة الحادية عشرة، وذلك على مضيفه الألباني بهدفين نظيفين سجلهما الهدّاف هاري كاين إثر ركنية وصلته إلى منطقة الجزاء (74) ورأسية بعد عرضية من البديل ماركوس راشفورد (82).

على عكس ديشان، لم يعطِ المدرب الألماني توماس توخل فرصة للاعبين الاحتياطيين، كما كان أشار في السابق إلى أنه لا نية لديه بالتعديل على تشكيلته أو نهجه التكتيكي لمجرّد أنه ضمن التأهل.

وأنهى كاين التصفيات بثمانية أهداف، بعيدا بفارق كبير عن أي لاعب إنكليزي آخر (إبيريتشي إيزي ثانيا بثلاثة أهداف) من بين 22 هدفا لـ"الأسود الثلاثة".