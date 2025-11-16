انت الان تتابع خبر المالكي والحلبوسي يؤكدان أهمية تشكيل حكومة قادرة على تلبية المطالب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال دولة القانون في بيان، "استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بمكتبه مساء اليوم رئيس حزب تقدم السيد محمد الحلبوسي".



وأضاف البيان "في بداية اللقاء تبادل الجانبان التهاني بمناسبة نجاح العملية الانتخابية".

وأكد الطرفان على "اهمية الاسراع في تشكيل حكومة قادرة على تلبية مطالب المواطن وتحقيق تطلعاته"، وفق البيان.