"وتتوالى التخفيضات".. تراجع أسعار سيارات بي واي دي f3 موديل 2024

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت أسعار السيارات تراجعها في السوق المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، وتخطت قيمة الانخفاضات على بعض الطرازات حاجز الـ600 ألف جنيه، وشهدت الساعات الأخيرة انخفاضاً في الأسعار الرسمية للسيارة بي واي دي F3 المجمعة محلياً موديل 2024.

وبلغ مقدار الانخفاض في أسعار السيارة بي واي دي F3 المجمعة محلياً موديل 2024 في السوق المصرية نحو 40 ألف جنيه مقارنة بآخر سعر كانت تباع به السيارة لدى معارض السيارات.

وطال التخفيض الجديد فئتي السيارة التي تقدم في السوق المحلية بإصدارين، الأول مانيوال، والثاني أوتوماتيك.

وتوضح بوابة الخليج 365 الإلكترونية في الجدول التالي مقارنة بين الأسعار الجديدة والقديمة للسيارة بي واي دي f3 المجمعة محلياً.

أسعار بي واي دي f3 موديل 2024

الإصدار السعر الجديد القديم الفارق مانيوال 590 ألف جنيه 630 ألف 40 ألف أوتوماتيك 680 ألف جنيه 720 ألف 40 ألف

تعتمد السيارة بي واي دي F3 المجمعة محلياً موديل 2024 على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة (يدوي/أوتوماتيك) 5 سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.1 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.

وتقدم السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 المجمعة محلياً بباقة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها "2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة".

ودعمت السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 المجمعة محلياً ببعض التجهيزات، ومنها “مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – جنوط رياضية 15 بوصة"

كانت الأسابيع القليلة الماضية قد شهدت انخفاضاً في أسعار العديد من مختلف الموديلات في السوق المحلية وذلك عقب القرارات الأخيرة للبنك المركزي الخاصة بتحرير سعر الصرف، فضلاً عن انتعاش خزانة الدولة بمليارات الدولارات عقب صفقة رأس الحكمة.