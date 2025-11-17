شكرا لقرائتكم خبر القط العسيري يزين جناح الفن التراثي في معرض «بنان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم جناح القط العسيري ضمن فعاليات الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية «بنان» تجربة معرفية مميزة تُعرف الزوار على أحد أهم الفنون التراثية السعودية، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث، وتشارك الفنانة زعفران عسيري في الجناح بتقديم شرح مباشر لزوار الجناح، حول مسميات عناصر الفن، ودلالات زخارفه، وطبيعة الألوان التي بني عليها عبر الزمن.

وأوضحت عسيري خلال مشاركتها الفرق بين الألوان الطبيعية القديمة التي كانت الجدات يستخرجنها من البيئة، وبين الألوان المستحدثة التي تستخدم اليوم مثل الألوان الزيتية، مبينة أن الفن النسائي العريق وصل إلى العالمية بفضل أصالته وثرائه البصري.

ويستعرض الجناح تاريخ القط العسيري الذي مارسته النساء في الماضي لتزيين جدران المنازل من الداخل بعد انتهاء الرجال من البناء، وكانت الجدات يعتمدن على ألوان مستخرجة من الطبيعة مثل: حجر المشقة، والجصة، والبرسيم، والكركم، والنيلة وغيرها من المواد النباتية والمعدنية، وكان يتم مزج هذه المكونات مع الصمغ العربي للحصول على ألوان ثابتة تُستخدم في رسم الزخارف الهندسية التي تزين المجالس الداخلية.

واليوم يؤكد الجناح بمشاركة الفنانة زعفران عسيري حضور هذا الفن في الصناعات المعاصرة، إذ يشهد رواجا كبيرا في تصميم الأواني والفخار والأقمشة واللوحات، ليواصل دوره بوصفه أحد الرموز الجمالية البارزة للهوية الجنوبية السعودية.