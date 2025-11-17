شاهد بالصورة والفيديو.. ظهور مثير لمطربة سودانية مع عازفها وهما داخل سيارة ويرددان “رمال حلتنا”

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية كبيرة من الجمهور والمتابعين للصفحات الناشرة له. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول أظهر الفنانة توتة عيد حسين, داخل سيارة مع عازفها هيسى بحيري. المطربة وعازفها ظهرا وهما يرددان الأغنية الشهيرة “رمال حلتنا”, وسط تعليقات ساخرة من الجمهور الذي وصف ظهورهما بالمثير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

