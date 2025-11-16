سال السعودية توقع اتفاقية مع فيديكس لتقديم خدمات المناولة الأرضية للشحنات السريعة

أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن توقيع اتفاقية مع شركة فيديكس إكسبريس السعودية للنقل، وذلك بهدف تقديم مجموعة شاملة من التسهيلات لخدمات المناولة الأرضية للشحنات السريعة والعمليات اللوجستية المتكاملة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، لا توجد قيمة محددة للعقد، وسيتم دفع أجور الخدمات بحسب الطلب ووفق الأسعار المحددة في الاتفاقية.

ونوهت الشركة إلى أن الاتفاقية هي اتفاقية سنوية وقابلة للتجديد، وتتضمن تقديم مجموعة شاملة من التسهيلات لخدمات المناولة الأرضية للشحنات السريعة والعمليات اللوجستية.

وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاقية، ستتولى "سال" إدارة عمليات المناولة الأرضية بالكامل لشحنات فيديكس إكسبريس السعودية، لتشمل خدمات الساحة والدعم التشغيلي للرحلات الجوية، وتوفير مساحات تخزينية مناسبة لتلبية حاجة العملاء.

ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بتعزيز كفاءة وموثوقية الخدمات اللوجستية في المملكة، بما يضمن سرعة وكفاءة العمليات التشغيلية ويُمهد الطريق نحو مستوى أعلى من الخدمات المتكاملة في قطاع الشحن الجوي.

وقالت إنه من المتوقع أن يكون للأثر المالي انعكاس إيجابي على نتائج شركة سال السعودية خلال مدة العقد.