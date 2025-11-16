شكرا لقرائتكم خبر الشركات الناشئة في كاوست تتخطى حاجز المليار دولار من الاستثمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت محفظة الشركات الناشئة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) بأفضل أعوامها حتى الآن في دعم نمو قطاعات التقنية المتقدمة والعميقة في السعودية؛ إذ تجاوز إجمالي استثماراتها المليار دولار أميركي، وبلغت إيراداتها 925 مليون دولار، وأسهمت في توفير 6,661 وظيفة. وتُقدَّر القيمة الإجمالية لمحفظة الشركات بأكثر من ملياري دولار.

يشار إلى أنه في عام 2024 وحده، جمعت الشركات الناشئة المدعومة من كاوست مجتمعة 150 مليون دولار، مما يؤكد ثقة المستثمرين المتزايدة في منظومة الابتكار في المملكة العربية السعودية. وتركز استراتيجية مشاريع كاوست للابتكار على الاستثمارات المشتركة مع شركات رأس المال الاستثماري المحلية والدولية، ودعم تحويل ابتكارات كاوست لحلول وتقنيات عالية التأثير. يعكس الاستثمار الدولي في الشركات الناشئة السعودية إلى تزايد الإقبال على الشركات الناشئة المدعومة من كاوست في الأسواق العالمية، مما يتيح لهذه الشركات فرصة التوسع بفعالية على الصعيد الدولي.

ومن الأمثلة على الشركات الناشئة التي توسعت دوليًا شركة ريمروبر (Rimrubber)، التي تقدم الآن خدمات بيع وتركيب إطارات السيارات حسب الطلب في المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، وكذلك شركة آيستوريا (iStoria)، التي تمكّن غير الناطقين باللغة الإنجليزية من تعلمها في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

تم الاحتفال بهذه الإنجازات في ملتقى "سبيكترم 2025"، الحدث الرئيسي لمنظومة كاوست للابتكار المخصّص للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي أُقيم في الرياض بالشراكة مع "واعد فنتشرز"، "500 غلوبال"، "وأنتلر"، و"إمباكت 46"، و"الكراج" (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية).

ويشكل ملتقى "سبيكترم 2025" منصة تجمع أبرز المسرّعات الاستثمارية وشركات رأس المال الجريء العالمية والشركات الناشئة عالية النمو بهدف تعزيز التمويل، وبناء الشراكات، وتوسيع حضور المملكة في أسواق الابتكار العالمية. واستضافت نسخة عام 2025 نحو 29 شركة ناشئة و40 شركة استثمار جريء رائدة من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "استكشف. تواصل. استثمر".

كما قدّم الملتقى أربعة شركاء جدد من شركات رأس المال الجريء العالمية، وهم: تيكستارز (Techstars)، ونيو لاب (NewLab)، وفيرست ستار فنتشرز (First Star Ventures)، وفاوندتك لابس (Foundtech Labs)، والذين يجلبون معهم رؤوس أموال جديدة وخبرات عالمية وشراكات تعزز قطاع التقنيات العميقة المتنامي في المملكة العربية السعودية ويعملون مع كاوست على برامج جديدة لدعم الشركات الناشئة في مجالات التنقل والطاقة والاستدامة.

وقال الدكتور إيان كامبل، نائب الرئيس الأعلى لمعهد التحول الوطني في كاوست "تجاوز عتبة المليار دولار في الاستثمارات ليس مجرد إنجاز رقمي، بل هو دليل على أن قطاع التقنيات العميقة السعودي قادر على المنافسة عالمياً. ومن خلال منظومة كاوست للابتكار، نستطيع تحويل البحوث العلمية الرائدة إلى شركات عالمية المستوى، ونسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر تمكين رواد الأعمال، وخلق الوظائف، وجذب الاستثمارات العالمية".

تضمنت أهم الصفقات الناجحة في عام 2024 ما يلي:

إدامة (Edama) جمعت أكثر من 5,6 مليون دولار أمريكي من الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) لتوسيع منشآتها في الاقتصاد الدائري.

إنتلماتكس (Intelmatix) جمعت 20 مليون دولار أمريكي لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسهيل تبنّيها بواسطة الشركات التجارية في مختلف القطاعات.

فلاي ناو (Flynow) حصلت على 44 مليون دولار أمريكي لتأسيس مرافق تصنيع المروحيات الكهربائية (eCopter) في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

رايز (Rize) جمعت 35 مليون دولار أمريكي لتوسيع منصّتها العقارية "استأجر الآن وادفع لاحقاً" بالشراكة مع "عقار"، أكبر سوق للعقارات في المملكة.

وقال هيثم الحمصي، مدير منظومة الابتكار في كاوست "تُثبت منظومتنا أن التقاء العلم بريادة الأعمال يولّد تحولاً اقتصادياً حقيقياً. إن أثر الشركات الناشئة في كاوست يتجاوز حدود التمويل، فهي تبني صناعات، وتدعم قطاعات جديدة في الاقتصاد، وتخلق وظائف في مجال التقنية المتقدمة، وتجذب رؤوس الأموال والخبرة العالمية التي ستشكّل ملامح عقدٍ جديد من الابتكار السعودي".