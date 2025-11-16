شكرا لقرائتكم خبر وزارة الحج تُتوّج "مطوفي الدول العربية" بـ5 جوائز وتكريمات في مؤتمر ومعرض خدمات الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت شركة مطوفي حجاج الدول العربية "أشرقت" خمس جوائز في ختام مؤتمر ومعرض خدمات الحج 2025 بنسخته الخامسة، التي اختتمت مؤخرًا في السوبر دوم بجدة.

وحصلت "أشرقت" على جائزة "مبدعون" في مجال الخدمات الأساسية عن مبادرة تحدي إعاشة ثون، كما تم تكريمها كشريك نجاح استراتيجي للمعرض.

وحصد الذراع التنفيذي لمطوفي حجاج الدول العربية "رحلات ومنافع" ثلاث جوائز تمثّلت في جائزة "مبدعون" في فئة منظومة الخدمات الرقمية عن مبادرات الذكاء الاصطناعي، وجائزتي تواصل عن مسار نشر التوعوي المكاني والجائزة الثانية عن مسار نشر التوعوي الرقمي.

وسلّم نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح سليمان مشاط جائزة التميّز لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن حسن معاجيني، بحضور الرئيس التنفيذي المهندس محمد بادغيش وأعضاء مجلس الإدارة، فيما تسلّم الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع الأستاذ محمد الطيب الخزامي الجوائز الثلاث بحضور فريق عمله في الحفل الختامي للمعرض.

وشهد المعرض إعلان فوز إكرام الضيف الذراع التنفيذي لمطوفي حجاج الدول العربية بجائزتين عالميتين، حيث نالت جائزة أفضل مقدّم خدمات للحج والعمرة لعام 2025، وجائزة الخدمات السياحية والضيافة للحج الأكثر ابتكارًا لعام 2025 من مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية ( IFC Awards ).

ونجحت "أشرقت" الشريك الاستراتيجي للمعرض عبر أذرعتها التنفيذية إكرام الضيف ورحلات ومنافع وروّاد أشرقت في توقيع اتفاقيات مع 13 مكتبًا لشؤون الحجاج والشركات السياحية، بالإضافة إلى 60 اجتماعًا واتفاقية تسويق للحج المباشر لتقديم الخدمة لأكثر من 200 ألف حاج في موسم الحج المقبل 1447هـ.

واستقبل جناح مطوفي حجاج الدول العربية "أشرقت" أكثر من 30 ألف زائر جنّدت لهم "أشرقت" وأذرعتها التنفيذية الثلاثة أكثر من 200 موظف للتعريف بخدماتهم ومبادرتهم ومساعدتهم في الجناح الأضخم بالمعرض.

وأبرمت مطوفي الدول العربية "أشرقت" بجانب أذرعتها "إكرام ضيف" و"رحلات ومنافع" و"روّاد أشرقت" قرابة 50 مذكرة تعاون وتفاهم وشراكة مع الجهات الحكومية الخدمية لرفع مستوى كفاءة جودة الخدمات، بجانب عقد أكثر من 40 ورشة عمل وأكثر من 200 اجتماع ولقاء ونقاش للتعريف بالخدمات سواء مع مكاتب شؤون الحجاج أو الجهات العاملة في الحج.

واستعرضت "أشرقت" في جناحها العديد من المبادرات المبتكرة والمشاريع التطويرية للمساهمة في الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، كما دشّنت مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، بالشراكة مع وزير الحج والعمرة ممثلة بمركز ترخيص وتدريب العاملين في خدمة ضيوف الرحمن بحضور وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح.

وشهد الجناح توقيع شراكة استراتيجية مع "انتيجرال" ممثلاً بالدكتور سعد الثويمر وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمستشار القانوني، بجانب إطلاق العدد الجديد من مجلة النسك، واختيار الفائزين في مسابقة تحدي "إعاشة ثون" الذين تم تخصيص جناح لهم مستقل في المعرض والذي جرى فيه التصفيات النهائية للتحدي بإشراف وزارة الحج والعمرة وحضور الوزير الدكتور توفيق الربيعة.

وشهد ركن "إكرام الضيف" تدشين منصة إكرام، وإعلان الفائزين بجائزة إكرام للتميّز المخصصة لمراكز الضيافة، بجانب إطلاق النسخة الثانية من الجائزة وتقديم مبادرات " كن معنا" و "فكرتك" و"التوقع والواقع" في الجانب التوعوي.

وشاركت "أشرقت" في جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، أبرزها الجلسة الرئيسية التي شارك فيها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن حسن معاجيني عن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما دشّنت "إكرام الضيف" ورشة عمل عن استقطاب المواهب الوظيفية لسوق العمل في موسم الحج وذلك بالتكامل بين استراتيجية وزارة الحج وبرنامج ضيوف الرحمن ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن حسن معاجيني عن سعادته بتتويج مشاركتهم في مؤتمر ومعرض الحج بخمس جوائز وتكريمات من وزارة الحج والعمرة وهو امتداد لتميّز "أشرقت" وفريق عملها وهو نتاج مجهودات جميع العاملين.

وشدّد على أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تأتي لاستعراض إنجازات أشرقت وأذرعتها التنفيذية الثلاثة وإبراز مبادراتها المستقبلية التي تسعى لتطوير خدمات الحج والعمرة باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يواكب رؤية المملكة 2030، كما أعلن عن عدد من الأعمال التي تغطّي مختلف جوانب رحلة الحاج للفترة المقبلة، والإنجازات التي تشتمل على إطلاق عدد من ورش العمل لتهيئة العاملين في موسم الحج، وتكريم شركاء النجاح، وتكريم الفائزين بمسابقة الطهي "تحدي إعاشة ثون" وإطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في الارتقاء بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

ويُعدّ معرض إكسبو الحج 2025 الأكبر عالميًا في مجاله، حيث يجمع قادة الفكر وصنّاع التغيير من مختلف الدول الإسلامية والجهات المتخصصة لاستعراض الابتكارات والمبادرات التي تسهم في تجويد تجربة الحاج والارتقاء بخدمات المنظومة، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية لتطوير قطاع الحج والعمرة وتعزيز تنافسيته عالميًا.