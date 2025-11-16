تكنولوجيا: سامسونج ترفع أسعار ذاكرة DDR5 حتى 60% والمستخدمون قد يواجهون زيادة في تكلفة الرامات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رفعت سامسونج أسعار ذاكرة DDR5 بشكل كبير، وفقًا لتقرير صادر عن Reuters، حيث بلغت الزيادة حتى 60%، لتكون من بين أكبر الزيادات في السنوات الأخيرة. ويأتي هذا الارتفاع في ظل الطلب المتزايد على منتجات الشركة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومحاولتها التكيف مع محدودية طاقة الإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن سامسونج رفعت أسعار عقود وحدات 32 جيجابايت DDR5 إلى 239 دولارًا، بزيادة تقارب 50% مقارنة بالشهر السابق، مع العلم أن هذه الأرقام تخص العقود المؤسسية وليس أسعار التجزئة. كما ارتفعت أسعار وحدات أخرى، بما في ذلك 16 جيجابايت و128 جيجابايت، بنفس النسب تقريبًا.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى الطلب الكبير على الذكاء الاصطناعي، حيث تحتاج مراكز البيانات الجديدة إلى ذاكرة DDR وHBM بكميات ضخمة لدعم وحدات المعالجة عالية الأداء. وباعتبارها واحدة من أكبر شركات تصنيع DRAM عالميًا، فإن أي تحرك سعري من سامسونج قد يؤدي إلى تغييرات واسعة في السوق.

وبالتالي، من المحتمل أن تتبع شركات أخرى مثل Micron وSK hynix نفس النهج وترفع الأسعار أيضًا.

ونظرًا لأن عقود الذاكرة غالبًا ما تضمن الإمداد لسنوات، فقد يؤثر ذلك على بنّاء الحواسب ولاعبي الألعاب، إذ قد تصبح وحدات DDR5 وحتى DDR4 أكثر تكلفة نتيجة استجابة الشركات للواقع السوقي.

لذلك، قد يتحمل اللاعبون تأثير زيادة أسعار الذاكرة بسبب الارتفاع المستمر في الطلب على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل ترقية الذاكرة أكثر تكلفة بشكل ملحوظ.

المصدر