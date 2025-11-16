هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب

تصدرت الفنانة حورية فرغلي، مؤشرات البحث «تريند» على محرك البحث جوجل، بعد انتشار أخبار استعدادها للزواج من رجل أعمال.

وقبل استعداد حورية فرغلي، للزواج تعرضت للعديد من المآسي الصعبة بداية من وفاة خطيبها قبل زواجهما بيوم، ومرورا بحرمانها من الإنجاب وتشوه أنفها، وتحدثت عن تعرضها للسحر، الأمر الذي ربطه الجمهور بهذه المآسي التي تعرضت لها، وجعلهم يتس ءلون حاليا، حول «هل السحر أتفك؟».

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي المآسي التي تعرضت لها حورية فرغلي، قبل الاستعداد للزواج.

فقدت حورية فرغلي وفاة خطيبها قبل يوم واحد من حفل زفافها في 2002، كانت حينها تستقر حورية فرغلي ما بين الامارات وبريطانيا ولكن بعد هذه الحادثة المريرة عادت الى القاهرة واقتحمت مجال التمثيل.

ومرت حورية فرغلي، بالعديد من الصعاب كان من بينها حرمانها من الحمل حيث أعطاها الدكتور مهلة أخيرة تستطيع الحمل بها، ولكنها لك تكن متزوجة ولم تستطع أن تجد شريك حياتها في تلك الفترة، حتى ضاعت هذه الفرصة.

كما تعرضت حورية فرغلي لخطأ طبي أثناء إجرائها عملية صحية في أنفها الأمر الذي استدعى خضوعها للعديد من العمليات الجراحية في محاولة لاستعادة شكلها الطبيعي مرة أخرى.

استعادت الفنانة حورية فرغلي، مظهرها السابق بعد تركيب أنف صناعي، تم تصميمه خصيصًا لها في لندن، ليعكس ملامحها الأصلية التي فقدتها بعد حادث مروع خلال ممارستها لرياضة الفروسية.

جاءت هذه الخطوة، بناءً على اقتراح من المخرج خالد الحجر، وقد تكللت بالنجاح بعد سلسلة من الجراحات والفحوصات التي أُجريت في إنجلترا.

تأثرت حورية فرغلي، بشدة عندما رأت نفسها بملامحها القديمة لأول مرة بعد الحادث، مما جدد ثقتها بنفسها، وأعاد لها جزءًا كبيرًا من حيويتها الفنية.

الأنف الصناعي الذي تم تصميمه لـ حورية فرغلي بمهارة فائقة، لم يكن رخيصاً على الإطلاق، بل بلغت تكلفته قيمة عالية، لكن النتيجة كانت تستحق كل جنيه تم إنفاقه، حيث قررت الفنانة ارتداء الأنف الصناعي في المقابلات التلفزيونية المسجلة فقط، بينما تفضل الحفاظ على طبيعتها في حياتها اليومية، لأنها تشعر حينئذٍ بقوتها وتقبلها لذاتها بعد ما مرت به من تحديات صعبة.

تحدّثت الفنانة حورية فرغلي عن معاناتها بسبب تعرّضها للسحر لفترة طويلة مما أثر على حياتها بشكل كبير لمدة سنوات.

وقالت حورية فرغلي خلال لقائها ببودكاست “Boom Shoot” المذاع على قناة صدى البلد، إنها تعرضت بالفعل للسحر بعد انتهائها من تصوير مسلسل “ساحرة الجنوب” وأن السحر كان عن طريق زميلة لها فى الوسط الفني وأنها تفاجأت بعد معرفتها الأمر.

وأضافت حورية فرغلي أنها تحرص دائمًا على أن تحصين نفسها بالصلاة والقرآن حتى تتجنب أى ضرر فى حياتها مُجددًا مؤكدة أن أى شخص مُعرّض للأذى.

وأكدت حورية فرغلي أن فترة تصوير مسلسل ساحرة الجنوب كانت من أصعب الفترات خاصة الجزء الثاني لأنها تعرضت لكسر فى أنفها.

ردت الفنانة حورية فرغلي، على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول استعدادها للزواج، من خلال بيان نشرته لجمهورها.

وقالت حورية فرغلي، في بيانها: «حورية فرغلى….ردا على ما تم نشره.. أتوجة بخالص الشكر و التقدير والاحترام الى كل المواقع الالكترونيه و الاعلاميين وجمهوري العظيم».

وأضافت، حورية فرغلي: «وشكرا جزيلا لحبكم فى قلبى واحب اقولكم ان اول ما أقرر الميعاد انا وهو كلكم هتعرفوا .. والدعوه عامة ان شاء الله قريبا».

