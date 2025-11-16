تكنولوجيا: Google تُحدث تطبيق Photos بذكاء اصطناعي متقدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عن تحديث كبير لتطبيق Google Photos، يجلب مجموعة من الميزات الذكية الجديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل إدارة وتحرير الصور أكثر بساطة وإبداعاً. هذا التحديث يأتي في الوقت المناسب لنهاية العام، حيث يركز على تسهيل المهام اليومية للمستخدمين عبر أجهزة أندرويد وiOS، ويوسع نطاق الوصول إلى أكثر من 100 دولة.

أبرز هذه الميزات هو إمكانية التحرير القائم على الأوامر النصية، والتي كانت سابقاً حكراً على هواتف Pixel 10. الآن، يمكن لمستخدمي iOS الوصول إليها أيضاً، حيث يفتح المستخدم الصورة ويختار خيار “Help me edit”، ثم يصف التعديل المرغوب بكلمات بسيطة مثل “أزل النظارات واجعل الشخص يبتسم”. هذا التحرير مدعوم بنموذج Nano Banana الجديد من جوجل، الذي يسمح بتخصيص الصور بأساليب متنوعة، مثل تحويل صورة عادية إلى لوحة فنية عصر النهضة أو موزاييك ملون. النتائج تبدو طبيعية وسريعة، مع الحفاظ على خصوصية البيانات من خلال المعالجة المحلية على الجهاز.

بالإضافة إلى ذلك، أدخلت جوجل قوالب AI جاهزة في قسم “Create with AI”، والتي تسمح بإنشاء صور بناءً على أمثلة مسبقة دون الحاجة إلى صياغة أوامر معقدة. على سبيل المثال، يمكنك طلب “ضعني في جلسة تصوير أزياء عالية” أو “أنشئ صورة رأس مهنية”، وستقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد النتيجة فوراً. هذه القوالب متوفرة أولاً على أندرويد في الولايات المتحدة والهند، مع خطط لقوالب شخصية في الأسابيع القادمة تستند إلى هواياتك وصورك السابقة، مثل رسم كاريكاتير يعكس اهتماماتك.

من ناحية أخرى، شهدت ميزة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي توسعاً هائلاً، حيث أصبحت متاحة في أكثر من 100 دولة، مع دعم 17 لغة جديدة تشمل اليابانية والبنغالية والعربية. هذا يعني أنك يمكنك الآن طرح أسئلة طبيعية مثل “أظهر صور الشواطئ من الصيف الماضي مع سارة”، وسيجد التطبيق النتائج بدقة عالية دون الحاجة إلى تصفح يدوي.

أخيراً، زر “Ask” الجديد عند عرض أي صورة، يفتح باباً لمحادثة فورية مع Gemini حول محتوى الصورة. يمكنك من خلاله الحصول على معلومات إضافية، اكتشاف لحظات مرتبطة، أو طلب تعديلات سريعة، مما يجعل التفاعل مع الصور أكثر حيوية وذكاءً. التحديث بدأ التدفق في 11 نوفمبر، ومن المتوقع اكتماله خلال الأيام القليلة المقبلة، ليصبح التطبيق أداة إبداعية حقيقية للجميع.

