تكنولوجيا: هاتف Samsung Galaxy A27 يدخل مراحل التطوير الأولى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج العمل على هواتف Galaxy A37 وGalaxy A57 والمتوقع وصولها العام القادم، والآن تظهر معلومات جديدة تشير إلى أن الشركة تطوّر هاتفًا إضافيًا ضمن السلسلة نفسها، وهو Galaxy A27، والذي قد يتم الإعلان عنه في الفترة نفسها التي سيصل فيها A37 وA57.

وكانت سامسونج قد كشفت عن Galaxy A26 في مارس من هذا العام، ما يجعل إطلاق Galaxy A27 في الفترة ذاتها من العام المقبل أمرًا منطقيًا ومتوقعًا.

ووفقًا لموقع GalaxyClub، يحمل Galaxy A27 رقم الطراز SM-A276، وتستهدف سامسونج من خلاله سدّ الفجوة بين Galaxy A17 من جهة، وGalaxy A37 وGalaxy A57 من جهة أخرى، ليأتي كخيار متوسط يربط بين هذه الفئات.

المصدر