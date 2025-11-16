تكنولوجيا: Hollyland تطلق كاميرا Lyra 4K منافسة قوية لـInsta360 مع ميكروفون لاسلكي مدمج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Hollyland، المتخصصة في أنظمة نقل الصوت والفيديو الاحترافية والميكروفونات اللاسلكية، عن أول كاميرا ويب لها بدقة 4K UHD، وهي Lyra، التي تأتي كمنافس مباشر لكاميرا Insta360 Link 2C. تقدم Lyra مجموعة مميزة من التقنيات تجعلها خياراً مثالياً للمكالمات المهنية، البث المباشر، أو الاجتماعات عبر الإنترنت، مع التركيز على جودة الصورة والصوت معاً.

تعتمد الكاميرا على مستشعر CMOS كبير بحجم 1/1.5 إنش مع فتحة عدسة f/1.8 واسعة، مما يتيح تصوير فيديو بدقة 4K UHD بمعدل 30 إطاراً في الثانية، لصور حادة وواضحة حتى في الإضاءة المنخفضة. كما في منافستها، تعتمد Lyra على تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، بما في ذلك التركيز التلقائي بكشف الطور (PDAF) للتركيز السريع والدقيق، وتعديل AI للصورة، وإلغاء الضوضاء الذكي، بالإضافة إلى تتبع الهدف وإعادة التأطير التلقائي الذكي، الذي يضمن بقاءك دائماً في منتصف الإطار حتى لو تحركت.

ما يميز Lyra حقاً هو دمجها لمستقبل ميكروفون لاسلكي Lark A1 مباشرة داخل الجسم، مما يسمح بتوصيل مباشر وسريع مع مرسل Lark A1 للحصول على صوت عالي الجودة بدون أسلاك. كما يحتوي على نظام ميكروفونات متعددة الاتجاهات مدمج يلتقط الصوت بدقة 48 كيلوهرتز/24 بت، مع ادعاء الشركة بأنه يحافظ على وضوح بث إذاعي مع إزالة الضوضاء الخلفية تماماً. وصفت هوليلاند هذا التكامل بـ”رؤية 4K مع صوت فائق”، لتقديم أداء متزامن ونقي في الصورة والصوت.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم الكاميرا بتعديل السطوع والتباين والتعرض تلقائياً حسب البيئة المحيطة عبر نظام AI، مما يضمن أفضل نتيجة دون تدخل يدوي. تتوافق Lyra مع برنامج HollyStudio الخاص بالشركة، الذي يتيح ضبط الإعدادات بدقة أكبر وإضافة تأثيرات إضافية. أما من حيث التصميم، فهي صغيرة الحجم بأبعاد 60 × 33.3 × 37 ملم (2.4 × 1.3 × 1.5 إنش) ووزن خفيف يبلغ 80 غراماً فقط (0.17 رطل)، مما يجعلها سهلة التركيب على أي شاشة أو حامل.

يبلغ سعر Lyra 149 دولاراً أمريكياً، وهي متاحة الآن للشراء مباشرة من متجر هوليلاند الرسمي عبر الإنترنت، أو من أمازون، أو لدى الموزعين المعتمدين، مما يجعلها خياراً تنافسياً قوياً في فئتها.

