تكنولوجيا: أجهزة الذكاء الاصطناعي من ASUS  بداية مرحلة جديدة في تطور الحواسيب المحمولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يشهد عالم الحوسبة تحولًا جذريًا مع ظهور جيل الحواسيب المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المحلية، والمعروفة باسم AI PCs. وتأتي شركة ASUS في مقدمة هذا السباق من خلال سلسلة Copilot+ PC التي تعتمد على أحدث معالجات الذكاء الاصطناعي المدمجة من كوالكم، ما يفتح آفاقًا جديدة في الأداء والإنتاجية والإبداع والاستخدام اليومي.

لماذا تُعد أجهزة Copilot+ PC من ASUS ثورة في عالم الحوسبة؟

قوة معالجة مذهلة بفضل NPU مدمجة

تأتي أجهزة Copilot+ PC مزودة بوحدات معالجة عصبية (NPU) عالية الأداء، قادرة على تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي محليًا دون الحاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت. وهذا يعني معالجة أسرع، خصوصية أعلى، واستهلاك طاقة أقل.

تجربة Windows11 بشكل أفضل

توفر هذه الأجهزة تجربة Microsoft Copilot المتكاملة، مما يسمح للمستخدم بالقيام بمهام معقدة مثل تلخيص المستندات، إنشاء المحتوى، معالجة الصور، وتحسين سير العمل بضغطة زر.

أداء استثنائي في كل المجالات

سواء كنت مصممًا، مطورًا، طالبًا، موظف مكتب، أو لاعبًا، فإن أجهزة ASUS Copilot+ PC تقدم أداءً سريعًا واستجابة فورية بفضل الدمج بين المعالج المركزي CPU، ومعالج الرسوميات GPU، وNPU الذكي.

بطارية طويلة تدوم طوال اليوم

مع تحسين استهلاك الطاقة في المهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، توفر هذه الحواسيب قدرة تشغيل أطول ومثالية للتنقّل والعمل خارج المكتب.

الذكاء الاصطناعي… مستقبل الحاسوب الشخصي

مع تزايد اعتماد التطبيقات على الذكاء الاصطناعي، أصبحت الحواسيب التقليدية عاجزة عن مواكبة هذا التقدم. وهنا يأتي دور AI PCs التي تعمل على:

تنفيذ مهام معقدة محليًا بسرعة غير مسبوقة

حماية بيانات المستخدم دون رفعها للسحابة

تحسين الإنتاجية باستخدام أدوات ذكية مدمجة

دعم تطبيقات الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي

وهو ما يجعل أجهزة ASUS Copilot+ PC ليست مجرد تحديث تقني، بل قفزة نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي كأساس لكل تجربة حاسوبية.

حملة ASUS Perfect Warranty: حماية إضافية وطمأنينة أكبر

إلى جانب الأداء القوي والابتكار المتقدم، أطلقت ASUS برنامج Perfect Warranty الذي يوفر حماية إضافية للأجهزة المسجّلة ضمن الفترة المحددة. تختلف تفاصيل الحملة بحسب المنطقة، لكن ميزاتها عمومًا تشمل:

حماية إضافية للأضرار غير المغطاة ضمن الضمان القياسي

خدمات إصلاح مميزة

ضمان ممتد في بعض الفئات

لماذا يجب عليك تسجيل جهاز ASUS؟

تفعيل الاستفادة الكاملة من ضمان Perfect Warranty الحصول على إشعارات مهمة حول التحديثات والعروض الخاصة تسريع خدمة الضمان عند الحاجة الحفاظ على بيانات الجهاز لدى ASUS للاستعلام السريع مستقبلاً

التسجيل بسيط ولا يستغرق سوى دقائق، وهو استثمار صغير يمنحك راحة بال كبيرة.

الخلاصة

أجهزة ASUS Copilot+ PC تمثّل نقلة نوعية نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي بكامل طاقاته، حيث الأداء الأعلى، الخصوصية، والكفاءة. ومع حملة ASUS Perfect Warranty يصبح هذا الاستثمار أكثر أمانًا وثقة، مما يجعل اختيار ASUS خطوة ذكية نحو المستقبل.

إذا كنت تفكر في شراء جهاز جديد أو بالفعل تملك أحد أجهزة ASUS الحديثة، احرص على تسجيل جهازك للاستفادة من ضمان ASUS Perfect Warranty، ولتكون جزءًا من جيل الحوسبة الجديد المعتمد على الذكاء الاصطناعي.