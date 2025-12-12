اليابان | سوسوهاراي… الطقس الياباني العريق لتنقية البيوت واستقبال العام الجديد بقلوب نقية

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

ثقافة 12/12/2025

في اليابان، قبيل قدوم رأس السنة الجديدة، تُقام فعالية تنظيف كبرى تُسمّى ”سوسوهاراي“، يُكنَس فيها غبار الأشهر الاثني عشر الماضية استعدادًا لعام جديد أكثر نقاءً. ويُحتفل بهذه الفعالية تقليديًا في الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول.

التنظيف

يُعدّ ”سوسوهاراي“ بدايةً تقليديةً للعد التنازلي لاحتفالات رأس السنة اليابانية، ويعني حرفيًا ”كنس السخام“. في عصر إيدو (1603-1868)، كان الناس يقومون بهذا العمل، الذي يُشبه التنظيف الربيعي، داخل منازلهم وحولها في اليوم الثالث عشر من الشهر الثاني عشر من التقويم القمري. وحتى الآن، تُجري العديد من المعابد حملة تنظيف شاملة في 13 ديسمبر/ كانون الأول.

قد تُؤدي مشاغل الحياة العصرية إلى تأخير بدء التنظيف، ولكن ينبغي الانتهاء منه على الأقل بحلول مساء 31 ديسمبر/ كانون الأول، يليه الاستحمام في ”توشي نو يو“، أو الحمام الأخير لهذا العام، رمزًا لإزالة أوساخ الأشهر الاثني عشر الماضية.



(© بيكستا)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: يقوم الناس بتنظيف حصائر التاتامي عن طريق ضربها بعصي الخيزران في معبد هيغاشي هونغانجي. © كيودو)