شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين (BTCUSD) يستعد لمهاجمة مقاومة صلبة – توقعات اليوم – 12-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-12 02:21AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الذهب (GOLD) تراجعاً طفيفاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في حركة يمكن وصفها بجني أرباح منطقي بعد المكاسب القوية السابقة، ليحاول السعر إعادة تجميع زخمه الإيجابي تمهيداً لمحاولة صعود جديدة، يأتي ذلك بعدما نجح المعدن في اختراق مستوى المقاومة المحوري 4,245$، وهو المستوى الذي شكّل هدفاً سعرياً لتحليلاتنا السابقة.
ويستمد الذهب دعمه الحالي من استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من الضغط الإيجابي على المدى القريب، بالتزامن مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية رغم حالة التشبع الشرائي بها، كما لا يزال الاتجاه الصاعد هو المسيطر على المدى القصير، مع استمرار تداولات الذهب بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.