سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتراجع بعد وصوله لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 12-12-2025

شهد سعر الذهب (GOLD) تراجعاً طفيفاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في حركة يمكن وصفها بجني أرباح منطقي بعد المكاسب القوية السابقة، ليحاول السعر إعادة تجميع زخمه الإيجابي تمهيداً لمحاولة صعود جديدة، يأتي ذلك بعدما نجح المعدن في اختراق مستوى المقاومة المحوري 4,245$، وهو المستوى الذي شكّل هدفاً سعرياً لتحليلاتنا السابقة.

ويستمد الذهب دعمه الحالي من استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من الضغط الإيجابي على المدى القريب، بالتزامن مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية رغم حالة التشبع الشرائي بها، كما لا يزال الاتجاه الصاعد هو المسيطر على المدى القصير، مع استمرار تداولات الذهب بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.