شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 12-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-12 02:46AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع قليلاً سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة العنيد 0.6670، مستفيداً من تداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تداولاته بمحاذاة خط ميل، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما يعيق من تقدم الزوج بشكل سلس.