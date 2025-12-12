الاقتصاد

سعر الفضة يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 12-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الفضة يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 12-12-2025 1/2
  • سعر الفضة يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 12-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 12-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-12 02:46AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع قليلاً سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة العنيد 0.6670، مستفيداً من تداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تداولاته بمحاذاة خط ميل، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما يعيق من تقدم الزوج بشكل سلس.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا