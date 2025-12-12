- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 12-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-12 03:20AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) على خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، حيث وصل الزوج إلى مستوى الدعم المحوري 0.7925، هذا الدعم الذي كان آخر مستهدفاتنا السعرية للزوج، ما ساعده على اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً، في محاولة منه لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها.