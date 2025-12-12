سعر النفط خام برنت يمدد مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 12-12-2025

شهد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ولكن بالرغم من هذا الأداء الضعيف إلا أنه يظل مستقراً أعلى مستوى المقاومة المحوري 0.5800، ما يؤكد على اختراق تلك المقاومة ويعزز من فرص استئناف مكاسب الزوج على المدى القريب، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ولكن في المقابل نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما كبح من مكاسب الزوج الأخيرة.