سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يكافح لاختراق مقاومته الحالية – توقعات اليوم – 12-12-2025

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل مؤخراً إلى اختبار مستوى الدعم 1.3755، هذا الدعم الذي كان هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يكبح من خسائر الزوج القادمة، وربما يساعده في بعض الارتدادات الصعودية بهدف تصريف هذا التشبع البيعي.

ولكن بالرغم من ذلك يظل الاتجاه الرئيسي المسيطر هو الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب.