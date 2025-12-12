سعر الدولار مقابل الين بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 12-12-2025

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي واضح، ليتمكن من التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، هذا التحسن أعاد للسعر قدراً من الزخم، مما يدعم محاولاته للعودة إلى المسار الصاعد.

ويأتي هذا الأداء في ظل سيطرة اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع تحركه بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، الأمر الذي يؤهل السعر لاستهداف ومهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 94,000$، ورغم قوة هذا المستوى إلا أن الزخم المكتسب مؤخراً قد يمنح البتكوين فرصة لاختراق تلك المقاومة الحيوية.