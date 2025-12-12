الاقتصاد

سعر الذهب في هدنة لالتقاط الأنفاس - توقعات اليوم – 12-12-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في هدنة لالتقاط الأنفاس - توقعات اليوم – 12-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-12 01:09AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم الإمارات للاتصالات (EAND) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك يعاني السهم من الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما قد يعيق من تقدم السهم على المدى القريب.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 17.70 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة 18.95 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

