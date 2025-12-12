سعر الذهب في هدنة لالتقاط الأنفاس - توقعات اليوم – 12-12-2025

ارتفع سعر سهم الإمارات للاتصالات (EAND) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك يعاني السهم من الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما قد يعيق من تقدم السهم على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 17.70 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة 18.95 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد