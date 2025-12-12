سعر النفط الخام يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 12-12-2025

استقر سعر سهم آدنوك للحفر (ADNOCDRILL) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي والذي يتضاعف مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كل ذلك يأتي في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 5.50 درهم، ليستهدف مستوى الدعم 5.15 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط