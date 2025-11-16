تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف Jurassic World إلى خريطة Flight Simulator 2024 في تحديث ضخم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة مايكروسوفت إضافة جديدة للعبة Flight Simulator 2024 تحت اسم Jurassic World: Archipelago، والمستوحاة من سلسلة الأفلام الشهيرة التي صدرت لأول مرة عام 2015.

وتدور أحداث الإضافة قبل وقائع الجزء الأول مباشرة، ما يجعلها تبدو بعيدة نسبيًا عن طبيعة اللعبة المحاكاتية الجادة، لكنها تضيف عالمًا خياليًا جديدًا بالقرب من كوستاريكا دون أن تغيّر أي شيء في واقعية طيران الطائرات نفسها.

وتضيف الإضافة مجموعة من المطارات الجديدة داخل اللعبة، حيث يحصل اللاعبون على 12 مهبطًا للطائرات المروحية و9 مهابط جوية كاملة. كما حصلت جميعها على رموز ICAO خاصة تبدأ بالاختصار JW، رغم أنها مواقع غير موجودة في الواقع.

وبشكل عام يشير الحرف الأول من رمز الـ ICAO إلى المنطقة الجغرافية، لكن حرف J غير مستخدم عالميًا، على عكس أمثلة مثل LOWW لفيينا أو EDDB لبرلين أو KSFO لسان فرانسيسكو.

وكما في الفيلم، تظهر مجموعة من الديناصورات داخل عالم Jurassic World، إضافةً إلى مشاهد مقتبسة مباشرة من العمل السينمائي، وقد طوّرتها شركة Orbx بالتعاون مع مايكروسوفت. وتضم الإضافة تسعة ديناصورات، أبرزها Tyrannosaurus Rex وVelociraptor، اللذين يُعدّان من أشهر شخصيات السلسلة.

وبجانب المحتوى المرئي، يقدّم أسلوب اللعب أنشطة متنوعة يجب على طاقم الطائرة تنفيذها، مثل رحلات تصوير خاصة، ونقل شخصيات مهمة، ومهام تتطلب مهارات طيران دقيقة. كما تتضمن الإضافة الموسيقى التصويرية الأصلية للسلسلة لزيادة مستوى الانغماس.

وأكدت مايكروسوفت أن هذه الإضافة تتيح لأول مرة استكشاف المواقع الخيالية لعالم Jurassic World داخل لعبة طيران واقعية. ويبلغ سعر الإضافة 20 دولارًا كعرض إطلاق محدود، على أن يرتفع لاحقًا إلى 25 دولارًا.

المصدر