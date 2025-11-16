تكنولوجيا: Meta تتيح الدردشات الخارجية لمستخدمي WhatsApp في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Meta عن ميزة جديدة باسم “الدردشات الخارجية” لمستخدمي WhatsApp داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك تنفيذًا لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية DMA الذي يفرض إتاحة التواصل بين مستخدمي واتساب وتطبيقات مراسلة أخرى متوافقة.

وسيتم طرح الميزة خلال الأشهر المقبلة، مما يسمح لمستخدمي واتساب بالدردشة مباشرة مع مستخدمي تطبيقات مثل BirdyChat وHaiket. وأوضحت Meta أن هذا التعاون جاء بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وشركات المراسلة الأوروبية للوصول إلى حل يحافظ على الخصوصية ويحقق متطلبات القانون.

وترتكز الميزة على ثلاثة مبادئ أساسية: حماية الخصوصية والأمان عبر استخدام نفس مستوى التشفير التام E2EE، وتقديم تجربة استخدام بسيطة وواضحة، وإتاحتها لكل المستخدمين داخل المنطقة الأوروبية.

وعند بدء التفعيل، سيظهر إشعار داخل إعدادات واتساب يوضح طريقة تشغيل الميزة. ويمكن للمستخدم مشاركة النصوص والرسائل الصوتية والصور والفيديو والملفات عبر الدردشات الخارجية بعد تفعيلها. وتبقى الميزة اختيارية تمامًا، ويمكن تشغيلها أو إيقافها في أي وقت.

وأكدت Meta أنها طورت الدردشات الخارجية مع الحفاظ على التشفير والضمانات المتعلقة بالخصوصية قدر الإمكان.

