التعليم العالي تعلن عودة خدمات التقديم والتوثيق إلى شارع الجمهورية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إغلاق مركز الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بجامعة كرري، وعودة جميع خدمات التقديم الإلكتروني وتوثيق الشهادات إلى المقر الرئيسي للإدارة بشارع الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأحد، في خطوة تؤكد توجه الدولة نحو إعادة المرافق الخدمية إلى مواقعها الأساسية.

خطوة لدعم استعادة مؤسسات الخدمة العامة

وأوضحت الوزارة أن إعادة تشغيل المقر الرئيسي تأتي ضمن سياسة الحكومة الهادفة إلى تطبيع الأوضاع في ولاية الخرطوم، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العامة، عبر توفير الخدمات في بيئتها الرسمية المهيأة بصورة أفضل وأكثر ملاءمة.

دعم لخطط التعافي واستعادة دورة الحياة المدنية

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل دعماً لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للمرافق الخدمية، واستعادة دورة العمل المدني بشكل تدريجي بما يتماشى مع خطط التعافي وإعادة البناء.

تجهيزات متكاملة لاستقبال الطلاب

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة حنان محمد زين العابدين، مديرة الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، أن عودة العمل إلى مباني شارع الجمهورية تشكل محطة مهمة في إعادة الأمور إلى طبيعتها، مشيرةً إلى استكمال تجهيز الموقع وتوفير بيئة خدمية مناسبة لاستقبال الطلاب وأسرهم وجميع طالبي الخدمة.

وأضافت: “نعمل وفق توجيهات الوزارة والدولة لتأمين بيئة خدمة تتميز بالكفاءة والانسيابية، ونثق أن هذه العودة ستحدث فارقاً ملموساً لدى الطلاب وأولياء الأمور”. ودعت جميع المتعاملين إلى التوجه إلى المقر الرئيسي اعتباراً من اليوم، مؤكدة جاهزية فرق العمل لتقديم الدعم الفني والإجرائي دون تأخير.