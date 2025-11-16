شكرا لقرائتكم خبر مهرجان الرياضيات يطلق برنامج «ذكاءات ومهارات» لتعزيز قدرات الأطفال والناشئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت واحة الملك سلمان للعلوم ضمن فعاليات مهرجان الرياضيات لغة العلوم، بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى، برنامج التعلم باللعب «ذكاءات ومهارات»؛ الذي يهدف إلى تنمية قدرات الأطفال والناشئة عبر مزيج مبتكر يجمع بين التعليم والتحديات الذهنية والألعاب التفاعلية، وذلك في إطار توجهات المهرجان، الذي يستمر حتى 30 نوفمبر الحالي نحو تقديم محتوى علمي وتربوي متطور، يعتمد على أساليب حديثة توظف الألعاب التعليمية وألعاب الذكاء والتفكير، بوصفها أدوات فعالة لتعزيز المهارات الشخصية والمعرفية لدى الجيل الناشئ.

ويهدف برنامج «ذكاءات ومهارات» إلى تحفيز العقول وتطوير المهارات بطرق مبتكرة وجذابة، ورفع سرعة التعلم وزيادة الفهم لدى المشاركين، وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات، إضافة إلى تنمية الوعي الذاتي ومهارات الحياة اليومية.

ويركز البرنامج على مجموعة من المهارات الأساسية، من أبرزها: سرعة البديهة وتنمية القدرة على الاستجابة الذكية للمواقف، وتنشيط الذاكرة قصيرة وطويلة المدى عبر تمارين مدروسة، وزيادة التركيز وتدريب الذهن على الانتباه والتفكير المتزن، ومهارات التآزر الحركي عبر أنشطة «الأصابع المبدعة»، وحل المشكلات بطريقة منهجية قائمة على التحليل والتجربة، والتفكير الإبداعي وإطلاق العنان للخيال وصياغة الأفكار المبتكرة.

ويؤكد القائمون على البرنامج أن «ذكاءات ومهارات» يستند إلى رؤية تعليمية حديثة تجعل من اللعب وسيلة تربوية فاعلة، وليس مجرد نشاط ترفيهي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن العقول تنمى بالمرح، وتتقوى بالتحدي، وتتألق بالممارسة والتجربة.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود الجهات المنظمة في دعم الأنشطة التعليمية المحفزة للابتكار، وتهيئة بيئات تعلم جذابة تشجع على اكتشاف القدرات وتنمية المهارات لدى الأطفال والناشئة.