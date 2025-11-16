شكرا لقرائتكم خبر «تعليم مكة» تسجل حضورا لافتا في مهرجان «الرياضيات لغة العلوم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تميزها خلال الأسبوع الثاني من مهرجان «الرياضيات لغة العلوم»، ضمن المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات في العلوم والتقنية، التي تنفذها - واحة الملك سلمان للعلوم - بالشراكة مع تعليم منطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى، مسجلة إقبالا واسعا تجاوز 8968 زائرا من طلاب وطالبات وأسر ومؤسسات تعليمية وجامعية حتى يوم الخميس 13 نوفمبر.

وشهد المهرجان الذي يستمر حتى 30 نوفمبر الحالي حضور 4357 طالبا، و4611 طالبة، من 87 مدرسة بنين، و92 مدرسة بنات، إضافة إلى مشاركة جامعية تمثلت في 401 طالب و315 طالبة.

ولم يقتصر الإقبال على المؤسسات التعليمية؛ إذ شهد المهرجان حضور 211 أسرة، قدمت للاستمتاع بالأنشطة التفاعلية والورش التدريبية والألعاب التعليمية التي تجمع الفائدة والمتعة؛ مما أسهم في تعزيز الوعي الأسري بأهمية العلوم والرياضيات في تنمية مهارات الأبناء.

وقدم المهرجان باقة متنوعة من البرامج شملت 53 عرضا مصورا، و12 ورشة، و5 لقاءات، و6 ندوات، و3 حوارات، و4 مسرحيات، و4 أوبريتات، و7 أركان مرسم، و7 ألعاب تعليمية، و9 مسابقات؛ مما أسهم في تعزيز مهارات الرياضيات وربطها بالعلوم بطريقة تفاعلية.

وشهد المسرح المصاحب تقديم 53 برنامجا استفاد منها 5181 زائرا، مؤكدا الدور البارز لتعليم مكة في دعم الفعاليات العلمية النوعية وتعزيز ثقافة الابتكار والتعلم التفاعلي.