شكرا لقرائتكم خبر واجهة «جيدانة».. مشروع مبتكر يؤكد مستقبل جازان وجهة استثمارية وسياحية رائدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد مشروع الواجهة البحرية «جيدانة» السياحي والنوعي في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، نقلة نوعية في البنية التحتية السياحية بمنطقة جازان، مما يرسخ مكانتها بصفتها أحد أبرز المقاصد السياحية الناشئة على البحر الأحمر، ويعزز من جاذبيتها للزوار والمستثمرين على حد سواء.

ويجسد إطلاق المشروع، الذي أماطت عنه اللثام الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال مشاركتها في منتدى «tourise 2025» بالرياض، رؤيتها في دعم التنويع الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، وذلك من خلال إنشاء وجهة سياحية مبتكرة تبرز المقومات الطبيعية والثقافية للساحل الجنوبي للمملكة، وتعزز مكانة منطقة جازان وجهة واعدة على البحر الأحمر.

ووصفت الهيئة، خطوتها بإطلاق مشروع «جيدانة، أنه استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية السياحية وتطوير الواجهات البحرية في مدنها الصناعية عموما، وتعزيزا للتكامل بين التنمية الصناعية والسياحية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بوجه خاص.

ودعت الهيئة، عبر منتدى الرياض «tourise 2025»، المستثمرين والمطورين العقاريين، إلى الاطلاع على تفاصيل المشروع واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة عبر القنوات الرسمية للهيئة، مؤكدة أن المشروع يمثل فرصة واعدة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في محوري تنمية القطاع السياحي وتعزيز جودة الحياة.

وتوقعت أن يستقطب المشروع استثمارات تتجاوز 2.9 مليار دولار في مراحله الأولى، ما يعكس الثقة المتنامية في مستقبل منطقة جازان وجهة استثمارية وسياحية رائدة، ويعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع السياحي.

ويقع المشروع على الواجهة البحرية للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ويمتد على مساحة تتجاوز 3 كلم²، ويضم حزمة متكاملة من المرافق السياحية والترفيهية، ما يوفر تجربة سياحية متكاملة تضاهي الوجهات العالمية من حيث «البنية التحتية، والتجربة السياحية، والتصميم المعماري».

ويحتضن مشروع جيدانة الجديد، منتجعات، وفنادق فاخرة، ومرسى لليخوت، ومناطق مطاعم ومقاهي بحرية، إلى جانب ممشى، ومناطق مفتوحة للفعاليات، ومركز للرياضات البحرية، ومركز للمؤتمرات والمعارض والأعمال، ومناطق سكنية، وخدمات مساندة، وغيرها من عناصر الجذب الرئيسة التي تسهم في تنمية السياحة المحلية.

وتتميز واجهة جيدانة، بتصاميمها المعمارية العصرية التي تمزج بين الهوية الجنوبية، والتراث المحلي، وروح الابتكار، لتشكل وجهة بحرية متكاملة تجمع بين الاستجمام، والترفيه، والثقافة، والرياضة، في بيئة نابضة بالحياة تلبي تطلعات مختلف فئات الزوار والسياح.